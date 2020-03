Globo decide tirar plateia do próximo paredão do ‘BBB 20’ por causa do coronavírus

Redação AM POST*

O diretor do ‘Big Brother Brasil’, disse nas redes sociais nesta quarta-feira (11) que o próximo paredão do reality não vai ter plateia por conta da pandemia de coronavírus no Brasil.

Uma das recomendações da Organização Mundial de Saúde é que as pessoas evitem locais aglomerados. “Com essa merda de Covid-19 vamos fazer sem”, declarou Boninho em resposta a uma seguidora que queria saber como participar da plateia do programa.

A Rede Globo também analisa restringir as plateias de programas de auditório no geral como forma de evitar a proliferação de coronavírus, assim como a participação de figurantes. “Como forma de prevenção ao Coronavírus (Covid-19), para garantir a segurança do público e dos funcionários, estamos avaliando o modelo e a própria participação de plateia e de figuração em nossos programas”, disse a emissora em comunicado.