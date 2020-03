Globo se pronuncia sobre reportagem que não falou que presa trans estuprou e matou criança: “não era o objetivo”

Redacao AM POST

Após ser atacada nas redes sociais e acusada de exaltar em reportagem do Fantástico a transexual presidiária, Suzi de Oliveira, 30 anos, presa por matar e estuprar uma criança, a Rede Globo se pronunciou por meio de nota.

O Fantástico exibiu no último final de semana uma reportagem apresentada pelo médico Drauzio Varella que mostrou as condições de presos transexuais no Brasil. Segundo a emissora o objetivo da matéria não era mencionar os crimes das presas.

Parte da revolta dos internautas se deve pelo fato da atração ter apresentado Suzy na reportagem, como alguém que foi abandonado pela família na cadeia por ser trans. Pessoas se mobilizaram na internet para descobrir o endereço de Suzy para enviar cartas e até mesmo dinheiro foi arrecadado.

“Como é que é? O show da vida da Rede Globo fez um programa inteiro para promover um criminoso que estuprou e matou uma criança de 9 anos de idade? É isso? É urgente esclarecer essa situação. Quem postou sobre os crimes foi a página “criminais” no Instagram” questionou um internauta.

Leia nota na íntegra:

“O quadro do Dr. Drauzio Varella foi sobre uma situação que o Estado brasileiro precisa enfrentar: mulheres trans cumprem as penas pelos crimes que cometeram em meio a presos homens, o que gera toda sorte de problemas. O crime das entrevistadas não foi mencionado, porque este não era o objetivo da reportagem. Foi divulgada apenas uma estatística geral sobre eles. O quadro gerou muita empatia no público mas também críticas exatamente por não mencionar os crimes. Sobre as críticas, o Dr. Drauzio Varella divulgou a seguinte nota, que o Fantástico apoia integralmente. ‘Cuido da saúde de criminosos condenados há 30 anos. E por razões éticas não busco saber o que de errado fizeram. Sigo essa atitude para cumprir o juramento que fiz ao me tornar médico. E para não cair na tentação de traí-lo atendendo apenas aqueles que cometeram crimes leves. No quadro do Fantástico, segui os mesmos princípios’”.