Governador do Pará afirma que não vai esperar posicionamento de Bolsonaro para tomar medidas contra o Covid-19

O Governador do Pará, Hélder Zahluth Barbalho (MDB), anunciou que não vai esperar a decisão do presidente da República, Jair Bolsonaro, para tomar as atitudes necessárias em proteção aos paraenses contra o Coronavírus (Covid-19). O posicionamento do político, veio após o mandatário tentar impedir as medidas que os governadores tem tomado contra a propagação do vírus.

Desde o primeiro caso confirmado de Covid-19 no país, Bolsonaro não tem mostrado preocupação e nem imposto medidas rígidas para conter o avanço do vírus. Segundo o presidente, não há motivos para pânico.

No Brasil, há 1.128 casos confirmados de covid-19 divididos entre os estados do país e apenas Roraima não apresenta nenhum caso.

“Não queremos agir contra o governo federal, agora, nós não vamos ficar esperando o governo federal agir. Nós vamos fazer aquilo que sabe ao governo do estado e não vou pedir licença pra presidente, pra ministro, pra ninguém, pra proteger os paraenses. Se quiserem ajudar, serão muito bem-vindos. Mas eu não vou ficar esperando que eles decidam o que fazer enquanto as coisas estão acontecendo. Eu preciso proteger o povo do Pará e todos nós precisamos liderar esse movimento de união da sociedade. A sociedade não pode ficar a mercê da falta de informação e falta de procedimento dos seus lideres”. Disse o governador.

