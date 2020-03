Governador Wilson Lima se reúne com representantes da Aleam, TJAM, TCE, DPE, Ministérios Públicos e do setor produtivo

Redação AM POST

O governador Wilson Lima, acompanhado do vice-governador e chefe da Casa Civil, Carlos Almeida, se reúne, na tarde desta segunda-feira (30/03), com representantes dos poderes Legislativo e Judiciário, órgãos de controle e entidades do comércio e da indústria. No encontro, na sede do Governo do Amazonas (zona oeste de Manaus), serão discutidas medidas de controle e prevenção frente à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Participam da reunião, ainda, os secretários de Fazenda, Alex Del Giglio; Saúde, Rodrigo Tobias; e de Comunicação, Daniela Assayag. Foram convidados representantes da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Ministérios Público Estadual e Federal (MPE e MPR), da Defensoria Pública (DPE-AM), Tribunal de Contas do Estado (TCE) e Ministério Público do Trabalho (MPT).

Também participam da reunião representantes da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes; Associação Comercial do Amazonas (ACA); Associação de Empresários do Vieiralves; Associação dos Notários e Registradores do Estado do Amazonas; Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas; Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDLM); Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Cieam); Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado do Amazonas, Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Manaus; Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Amazonas (FCDL); Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas (Fecomércio); Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam); e Rede das Imobiliárias de Manaus.