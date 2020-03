Governador Wilson Lima transfere gabinete para o Centro Integrado de Comando e Controle

Redação AM POST

Por conta da situação de emergência na saúde pública do estado do Amazonas, decretada na última segunda-feira (16/03), o governador Wilson Lima transferiu o gabinete para o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), onde estão acontecendo as reuniões diárias do Comitê Intersetorial de Enfrentamento e Combate ao Covid-19.

Na reunião desta terça-feira (17/03), o grupo definiu medidas complementares temporárias para o combate ao coronavírus. Um novo decreto assinado pelo governador (n° 42.063) determinou a suspensão das aulas na rede estadual por 15 dias nos municípios da Região Metropolitana de Manaus, além de Parintins e Tabatinga. Outra medida adotada foi a suspensão, também pelo prazo de 15 dias, dos eventos e atividades com a presença de público acima de 100 pessoas, ainda que previamente autorizados, e as viagens intermunicipais de servidores públicos estaduais.

O decreto alterou, ainda, a composição do Comitê Intersetorial de Enfrentamento e Combate ao Covid-19. Foram incluídos os titulares da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) e da Casa Militar, que se juntam aos representantes da Casa Civil, da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), das secretarias de Saúde (Susam), Fazenda (Sefaz), Segurança Pública (SSP), Educação e Desporto (Seduc), Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e Administração Penintenciária (Seap), da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), da Superintendência Estadual de Portos e Hidrovias (SNPH) e da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas (Arsepam).