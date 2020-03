Governo confirma 8 casos de coronavírus no Brasil

ANSA

Subiu para oito o número de casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) no Brasil, informou o Ministério da Saúde nesta quinta-feira (5). Ao todo, seis pacientes são de São Paulo, um do Rio de Janeiro e um do Espírito Santo, que diz respeito a uma mulher de 37 anos com histórico de viagem para a Itália.

De acordo com o secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira, além desses, um caso está em análise no Distrito Federal, que já testou positivo em laboratório privado e aguarda a contraprova pela rede autorizada do governo.

Trata-se de uma jovem de 23 anos que viajou pela Inglaterra e Suíça, entre 25 de fevereiro e 2 de março. O caso, no entanto, deve ser contabilizado no boletim de amanhã (6).

Os dados revelam que o Brasil tem 636 casos suspeitos distribuídos pelos seguintes estados: São Paulo (182), Rio Grande do Sul (104), Minas Gerais (80) e Rio de Janeiro (79). No total, 378 suspeitas foram descartadas. Segundo Oliveira, apesar das confirmações, não há transmissão sustentada do vírus, que é quando não se consegue mais rastrear.

Os dois novos casos de São Paulo foram diagnosticados com transmissão local.