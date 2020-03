Grande Final do Primeiro Torneio Porônico de The King of Fighters 2020

Redação AM POST

Acontecerá no dia 5 de março de 2020 (quinta feira) a grande final do Primeiro Torneio Porônico de The King of Fighters 2002, fruto das competições realizadas nos dias 6 e 13 de fevereiro.

O evento é promovido pela Flippy Videogame e pela casa de show Porão do Alemão, que buscam reacender o cenário competitivo dos esportes eletrônicos na capital amazonense.

Será um dia épico para o e-sport manauara, com combates de altíssimo nível e competidores com perícia acima da média.

A competição está marcada para iniciar as 19:30h, com direito a troféu para os três primeiros colocados, além de premiação em dinheiro. E como se não bastasse, a InfoStore, patrocinadora oficial do evento, presenteará o primeiro colocado com um super fone de ouvido avaliado em R$ 1.429,00.

A entrada para prestigiar o evento será gratuita das 19:00h às 21:00h!

Vale a pena conferir!