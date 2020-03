Guilherme e Pyong estão tecnicamente empatados em paredão do BBB20

O paredão de hoje do Big Brother Brasil deve ser um dos mais disputados desta edição e pode até mesmo fazer história no programa. Mesmo sendo triplo, dois participantes, Guilherme e Pyong, disputam na enquete do UOL voto a voto a permanência.

Apesar de não ter caráter científico ou qualquer influência sobre o resultado do programa da Globo, a enquete do UOL é um termômetro do resultado oficial, com poucos erros ao longo da história do programa. Quase 2 milhões de votos já foram computados.

Pouco depois do meio-dia desta terça-feira (3), a enquete registrava o empate entre os 2 dos 3 emparedados: 48,79% de votos para Guilherme e Pyong. A terceira emparedada, Gizelly, não deve ser eliminada neste paredão, já que tinha apenas 2,41% das intenções de voto no mesmo horário.

A disputa mais acirrada em um paredão triplo foi a da final do ‘BBB 9’. Max, Priscila e Francine disputaram o prêmio, vencido pelo artista plástico Max com 34,85%. A diferença foi de apenas 0,24% para o segundo lugar, Priscila, que recebeu 34,61% dos votos. A terceira posição ficou com Francine (30,54%). As informações são do site oficial do BBB.

