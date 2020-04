Homem de 49 anos é o terceiro paciente a morrer por Covid-19 no Amazonas

Redação AM POST*

A Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) informou nesta terça-feira (31/03) que um homem de 49 anos falecido na ontem (30) no SPA do Coroado, zona leste de Manaus, testou positivo para o novo Coronavírus (Covid-19). O paciente deu entrada na unidade de saúde às 11h02 de ontem com quadro de parada cardiorrespiratória. Ele passou por procedimento de reanimação, sem sucesso, e o óbito foi declarado às 11h17.

Após o socorro ao paciente, a direção do SPA do Coroado solicitou da FVS-AM a investigação de Covid-19 diante do quadro apresentado.

O paciente tinha quadro gripal e era diabético. A coleta para o exame foi feita após o falecimento do paciente e, nesta terça-feira, ficou pronto o resultado, testando positivo para Covid-19.

“Pedimos que as pessoas que possuem comorbidades e apresentam sintomas graves da doença não retardem a procura por ajuda médica. Este paciente foi a óbito a caminho da unidade de atendimento, mas quando chegou não havia mais o que pudesse ser feito por ele”, afirmou Rosemary Pinto.