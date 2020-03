Homem é assassinado a facadas dentro da própria casa na Cidade Nova 2

Redação AM POST

Um homem, identificado como Diego Figueiredo, de 38 anos, foi morto com três facadas no pescoço na manhã desta quinta-feira (12), no bairro Cidade Nova 2, na Zona Norte de Manaus.

Segundo a polícia, Diego foi e encontrado sem roupa, com as mãos e os pés amarrados dentro um quarto na casa que dividia com um amigo e já que a casa estava toda revirada e alguns objetos foram levados como carteira, notebook e o celular da vítima, investigações apontam para latrocínio (roubo seguido de morte).

Um homem que frequentava a residência é o principal suspeito e está sendo procurado.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) segue nas investigações.