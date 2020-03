Homem é morto a facadas por ex de sua namorada no Valparaíso

Redação AM POST

Um jovem, identificado como Hueverton Feitosa Costa, de 23 anos, foi assassinado à facadas na tarde deste domingo (1°), no beco Sabiá, bairro Valparaíso, Zona Leste de Manaus.

Conforme informações da polícia, o autor do crime foi até a casa da ex-namorada que tinha um relacionamento com a vítima e chegando ao local, Hueverton o retirou da residência. Na ação o homem efetuou vários golpes de faca no abdômen da vítima.

Segundo a mulher, o suspeito não poderia ir lá pois ela possui medida protetiva contra ele. A vítima foi socorrida e levada a uma unidade hospitalar mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e a polícia investiga o caso.