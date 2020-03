Homem é morto a tiros durante culto evangélico no Novo Aleixo

Redação AM POST

Um homem, identificado como Juceli de Souza Santos, de 31 anos, foi morto a tiros durante culto evangélico, por volta das 10h na manhã deste domingo (15), na Rua Santa Helena, comunidade Nossa Senhora de Fátima, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

Testemunhas relataram que a vítima estava participando do culto quando uma dupla de criminosos chegou a pé, entrou no local e efetuou 12 disparos contra Juceli. As balas atingiram nuca, costas, barriga e perna da vítima. Os criminosos fugiram após o crime.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo e a Delegacia de Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.