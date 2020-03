Homem é preso com arma de fogo na zona Leste de Manaus

Redação AM POST

Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) detiveram, na madrugada desta terça-feira (03/03), um homem de 35 anos suspeito de posse ilegal de arma de fogo no bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola Jennings Nine, calibre 9mm, numeração 1332336.

Os policiais que atenderam à ocorrência relataram que, por volta das 2h, durante patrulhamento na área, nas proximidades da rua 09 do Jorge Teixeira, avistaram um indivíduo em atitude suspeita. Foi feita aproximação e abordagem e, durante revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

Demonstrando nervosismo, após ser indagado, o suspeito informou aos policiais que guardava uma arma de fogo em sua residência. Em ato contínuo, os policiais foram até o local e, durante as buscas, encontraram a pistola escondida em um dos cômodos da casa.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito que foi conduzido ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.