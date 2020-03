Homem é preso em flagrante por furto de moto, em Presidente Figueiredo

Redação AM POST*

Paulo Antônio da Silva Filho, 27 anos, conhecido como “Paulo Gambira”, foi preso em flagrante na noite de segunda-feira (09/03) por furto de uma motocicleta na madrugada da data mencionada, por volta das 3h em Presidente Figueiredo.

De acordo com o delegado Valdnei Silva, titular da 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Presidente Figueiredo, o indivíduo foi preso na rodovia federal BR-174, no ramal do Sargento Picanço, Km 02, daquele município (distante 117 quilômetros em linha reta da capital). Na ocasião a vítima compareceu na unidade policial para informar que a moto da empresa para qual trabalha havia sido furtada da frente da residência dela, situada na rua Maravilha, bairro Aida Mendonça, naquela cidade.

Segundo o delegado, após o registro da ocorrência, a equipe iniciou investigações em torno do caso e, após identificar o autor do crime, os policiais saíram em diligências em busca do infrator. Ao chegarem na residência de Paulo, ele tentou empreender fuga, mas foi capturado.

“Iniciamos buscas pelas redondezas e conseguimos encontrar a motocicleta em posse de um adolescente de 15 anos. O veículo estava escondido e já estava descaracterizado. A moto, após a recuperação, foi devolvida ao dono”, declarou Silva.

Procedimentos – Paulo foi autuado em flagrante por furto. Ele irá permanecer custodiado na carceragem da 37ª DIP, que funciona como unidade prisional, à disposição da Justiça. Ao término dos procedimentos, o adolescente foi liberado mediante responsabilidade dos pais, que irão conduzi-lo à delegacia caso seja necessário.