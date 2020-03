Homem é preso por tentar matar a facadas companheira e a cunhada dele, em Eirunepé

Redação AM POST*

Policiais civis da Delegacia Especializada de Polícia (DIP) de Eirunepé, prenderam, em flagrante, na tarde de domingo (08/03), por volta das 16h30, um homem de 35 anos, por ter tentado matar a própria companheira, uma jovem de 23 anos, e a cunhada dele, uma mulher de 25 anos. O crime ocorreu no bairro Aparecida, naquele município (distante 1.160 quilômetros em linha reta da capital).

Segundo o investigador Gonzaga Júnior, gestor da unidade policial, o caso teve início quando o homem chegou à casa dele, supostamente sob o efeito de drogas e álcool. Na ocasião, a companheira teria reclamado sobre o estado do infrator, momento em que foi surpreendida por golpes de facas desferidas por ele. Ainda segundo Gonzaga Júnior, a irmã da vítima teria tentado socorrer a jovem, mas também acabou sendo atingida por facadas efetuadas pelo indivíduo.

“Após obtermos conhecimento do caso, por meio de denúncia anônima, nós nos deslocamos até o local do fato para averiguar a ocorrência. Quando chegamos ao endereço informado, confirmamos a existência do crime, ocasião em que o infrator recebeu voz de prisão e as vítimas foram encaminhadas a uma unidade hospitalar do município, onde passaram por procedimentos cirúrgicos”, explicou o gestor da unidade policial.

O homem foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial da cidade, ele irá permanecer na carceragem do lugar à disposição da justiça.