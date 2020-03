Homem envolvido em roubo de joias e dinheiro em residência no Aleixo é procurado pela Polícia Civil

Redação AM POST*

A delegada Juliana Tuma, titular do 22º Distrito Integrado de Polícia (DIP), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de um indivíduo, ainda não identificado, que participou de roubo em uma residência, situada no conjunto Emanuelle, bairro Aleixo, na zona centro-sul de Manaus, ocorrido em julho de 2019. Na ocasião, foram subtraídos do lugar, joias e dinheiro.

De acordo com a titular do 22º DIP, no delito, o infrator, acompanhado de outros comparsas, que também estão sendo investigados pela equipe da unidade policial, invadiram o imóvel fortemente armados. Ameaçando os funcionários da casa, os indivíduos roubaram os celulares de todos que presenciaram o crime, além de joias e R$ 1,2 mil em espécie dos proprietários da casa, que na época, estavam viajando.

“Durante o crime, os infratores utilizaram uma máscara para esconder o rosto. Entretanto, o indivíduo em questão foi o único a tirar o objeto, e acabou tendo imagens do rosto dele registradas por câmeras de segurança do local. Quem puder colaborar com informações sobre a identificação e localização do suspeito, entrar em contato com as equipes do 22º DIP pelo número: (92) 99962-2437. Delações também podem ser feitas ao número 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu a delegada Juliana Tuma.