Homem que seduzia mulheres para furtar veículos e revendê-los é preso na zona norte de Manaus

Redação AM POST*

Na tarde desta terça-feira (17/03), por volta das 12h30, policiais civis da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), sob o comando da delegada-geral Emília Ferraz e do delegado Cícero Túlio, titular da Especializada, prenderam, em flagrante, Cícero Ceciliano da Silva, 42. Ele é acusado de estelionato, furto duplamente qualificado e uso de documento falso. O homem estava sendo investigado após seduzir mulheres e, posteriormente, furtar os veículos das vítimas para revendê-los para terceiros.

Conforme Cícero Túlio, o indivíduo já estava sendo investigado pelas equipes da Derfv por cometer, pelo menos, dois furtos de veículos em Manaus. O delegado relatou que o homem agia sozinho e se aproximava das vítimas por meio das redes sociais, envolvia as mulheres emocionalmente e praticava o crime quando ganhava a confiança delas.

“Após os trabalhos de investigação, constatamos conversas no aparelho celular dele, por meio de um aplicativo de mensagens instantâneas, com cerca de cinco possíveis vítimas do golpe, sendo possível que ele tenha praticado golpes semelhantes nos estados de Pernambuco e São Paulo. Já entramos em contato com os delegados dos estados mencionados para que nos passem informações sobre eventuais delitos cometidos pelo infrator”, informou Cícero Túlio.

Prisão

Na manhã desta terça-feira, durante diligências policiais, o indivíduo foi preso em flagrante, nas proximidades da avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, zona norte da capital. Com ele, foi apreendida a quantia de R$ 5,1 mil, fruto da venda de um veículo Chevrolet, modelo Corsa Sedan, de cor prata, que havia sido furtado. Na ocasião, o indivíduo estava portando uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa.

Encaminhado ao prédio da Derfv, Cícero foi autuado em flagrante por estelionato, furto duplamente qualificado e uso de documento falso. Após os procedimentos cabíveis na Especializada, ele será encaminhado para audiência de custódia, no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona sul da cidade.