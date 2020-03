Homem tenta matar o próprio pai idoso com golpe de machado e é preso em Santa Isabel do Rio Negro

Redação AM POST*

Equipes de policiais civis da 76ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Santa Isabel do Rio Negro, sob a coordenação da delegada-geral Emília Ferraz e do delegado Aldiney Nogueira, titular da unidade policial, prenderam, em flagrante, na manhã desta terça-feira (10/03), às 9h30, Francinei Batista Venâncio, 45, por tentativa de homicídio contra o próprio pai, um idoso de 68 anos.

O crime ocorreu na tarde de segunda-feira (09/03), na casa onde eles moram, na comunidade ribeirinha Monte Alegre, zona rural do município (distante 630 quilômetros em linha reta da capital).

Conforme Aldiney Nogueira, a tentativa ocorreu durante uma discussão entre Francinei e o idoso na residência deles. Ainda na discussão, o homem desferiu um golpe de machado nas costas de seu pai, que foi socorrido até a unidade hospitalar da região, onde permanece internado.

“A Polícia Civil tomou conhecimento do crime por meio de um comunicado da direção do hospital, que acusou a entrada de um senhor idoso apresentando um violento ferimento na região das costas. Imediatamente iniciamos as diligências investigativas e recebemos informações de familiares que o autor teria sido o próprio filho”, explicou Nogueira.

Após o recebimento da informação de que Francinei havia fugido para a sede do município, os policiais realizaram buscas e na manhã desta terça, o infrator foi preso nas proximidades praia da Ponta Pelada, no bairro São José Operário.

Em depoimento, Francinei relatou que sofria ameaças de morte há algum tempo por parte do seu pai e que isso o teria motivado a executar a ação.

O homem foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial da cidade, ele permanecerá na carceragem do lugar à disposição da justiça.