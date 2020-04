Homens são presos após assaltarem e fazerem ribeirinhos reféns na comunidade Nossa Senhora do Livramento

Redação AM POST*

Dois homens foram detidos na manhã desta terça-feira (31/03) pela Polícia Militar, por meio do Comando de Policiamento Ambiental (CPAMB) e do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAMB). Os homens foram detidos em flagrante após assaltarem e fazerem reféns moradores da comunidade Nossa Senhora do Livramento, localizada na zona rural de Manaus. A ação aconteceu próximo da comunidade, a 7 km da capital.

De acordo com o tenente Thiago Ribeiro, a equipe recebeu a denúncia de um dos moradores da comunidade ribeirinha, relatando que a lancha que transportava trabalhadores da comunidade tinha sido levada por uma dupla de assaltantes.

Os policiais iniciaram os procedimentos de abordagem na lancha dos ribeirinhos, enquanto outra guarnição na lancha do Batalhão deu apoio para realizar o cerco. Ao chegar na entrada da comunidade, na tentativa de fuga, a dupla foi abordada. Os suspeitos estavam vestidos com fardas iguais às dos trabalhadores ribeirinhos, mas os reféns e outros moradores realizaram o reconhecimentos dos envolvidos.

A equipe iniciou os procedimentos de resgate e retornou a uma das praias próximas, pois uma vítima tinha sido deixada amarrada. Na ação, foram apreendidas com os suspeitos uma arma de fogo, pistola calibre 380 e 12 munições intactas.

Os detidos, o material apreendido e as vítimas foram conduzidos ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis ao flagrante.