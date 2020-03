Honda suspende produção em SP e mantém fábrica de Manaus funcionando

Redação AM POST*

A Honda Automóveis do Brasil anunciou em comunicado nesta semana que a produção em Sumaré e Itirapina, no interior de São Paulo, será interrompida por 20 dias, a partir de quarta-feira (25) com previsão de retorno para o dia 14 de abril, devido a pandemia do novo coronavírus (COVID-19). O período pode ser adiado por mais uma semana, com retorno para o dia 27 do mesmo mês.

De acordo com a empresa a fábrica de motos, localizada em Manaus (AM), segue funcionando com medidas adicionais de prevenção, no entanto, não é totalmente descartada a paralisação temporária da produção no local. “A parada da produção é uma alternativa em avaliação, em resposta ao provável avanço na disseminação do vírus no estado do Amazonas”, diz a nota emitida ontem (20), pela Honda Automóveis do Brasil.

Os funcionários envolvidos no processo de produção entrarão em férias coletivas, enquanto colaboradores da área administrativa operam em home office. Para funções em que não é possível o trabalho remoto, está sendo praticado o escalonamento da equipe.