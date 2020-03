Idoso é morto com terçadada no pescoço no Ramal do Brasileirinho

Redação AM POST

Um agricultor aposentado, identificado como Francisco Assis Vieira Carvalho, de 72 anos, foi encontrado morto com um golpe de terçado no pescoço na manhã deste domingo (1), em sua residência, localizada no quilômetro 7, Ramal do Brasileirinho, Zona Leste de Manaus.

Testemunhas relataram que foram visitar Francisco, chegando no local, se depararam com o corpo da vítima jogado no chão e imediatamente ligaram para um genro do idoso para acionar a polícia.

A casa não teve os bens roubados e não tinha nenhum sistema de segurança, apenas um galinheiro.

O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) esteve no local para colher provas e informações.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.