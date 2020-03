Indianos tentam buscar cura para novo coronavírus em banho de fezes de vaca

Um grupo de homens de Hiriyur, na Índia, viralizou nas redes sociais ao publicar um vídeo em que o banho de fezes de vaca é tratado como forma de evitar o contágio do novo coronavírus.

Três homens e uma criança são vistos em uma tina de excrementos, defendendo que o mergulho no cocô da vaca os tornará imunes ao covid-19. O vírus foi declarado epidemia pela OMS (Organização Mundial de Saúde).

“Todo o mundo está apavorado com a epidemia do vírus letal”, diz um dos homens, em hindu, segundo tradução feita pelo jornal New York Post. “Se todos começarmos a tomar banho de excremento, vamos conseguir imunidade contra o vírus”, continua.

Ainda, o homem defende que os banhos sejam tomados uma vez por mês.

Como a vaca é considerada um animal sagrado na Índia, suas fezes, urina e leite são utilizadas com frequência em rituais de purificação.