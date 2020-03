Internautas criticam Fantástico por exaltar transexual que matou e estuprou criança de 9 anos

Redação AM POST

No Twitter, internautas levantaram no início da tarde deste domingo (8) a hashtag Estuprou e escreveram vários comentários contra o Fantástico por exaltar a transexual presidiária, Suzi de Oliveira, 30 anos, presa por matar e estuprar uma criança. A informação foi divulgada hoje por alguns sites.

“Suzy, travesti que passou no fantástico, está cumprindo a pena por homicídio qualificado e ocultação de cadáver de uma criança que ele estuprou e colocou o corpo na porta da família da vítima. Uma criança de 9 anos. Eu nunca sentir tanta raiva por ter me sensibilizado com algo” escreveu uma internauta revoltada.

“Como é que é? O show da vida da Rede Globo fez um programa inteiro para promover um criminoso que estuprou e matou uma criança de 9 anos de idade? É isso? É urgente esclarecer essa situação. Quem postou sobre os crimes foi a página “criminais” no Instagram” questionou outro.

Entenda o caso

A atração da Rede Globo, exibiu no último final de semana uma reportagem apresentada pelo médico Drauzio Varella que mostrou as condições de presos transexuais no Brasil.

Entre os casos expostos na reportagem estava a história de “Suzy”, que afirmou que há oito anos não recebe visitas de familiares e trabalha na prisão além de estar separada do marido. Após repercussão ela recebeu muitas cartas e uma vaquinha foi criada na internet pela advogada Camila Ribeiro, com o objetivo de ajudar a transexual, chegando a render pouco mais de R$ 6 mil.

No entanto, o que a Globo não contou foi o crime cometido pela transexual. Segundo o seu processo, Suzy “em uma segunda-feira do mês de maio de 2010, na Rua Santa Catarina, nº 34, no bairro União de Vila Nova, na Comarca da Capital, o revisionando praticou atos libidinosos consistentes em sexo oral e sexo anal com o menor Fábio dos Santos Lemos, que à época contava com apenas 09 anos de idade. Consta, também, que logo após o ocorrido, com a finalidade de assegurar a impunidade pelo crime anterior, o peticionário matou o ofendido mediante meio cruel, consistente em asfixia, e se valendo de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, haja vista tratar-se de criança, com mínima capacidade de resistência”.

Depois de sua história ganhar repercussão, Suzy decidiu não conceder mais entrevistas.

Leia o processo na íntegra AQUI

“A família da criança que ela estuprou e matou não recebeu nenhuma”, disse um internauta sobre a grande quantidade de cartas recebidas por Suzi após a reportagem.

Veja alguns posts:

Veja reportagem: