Irmãos são detidos suspeitos de roubar mais de R$5 mil de mercadinho em Coari

Redação AM POST*

Policiais militares do 5° Batalhão de Polícia Militar (BPM), durante a Operação Hórus, na noite de sábado (28/03), detiveram um homem e apreenderam um adolescente, irmãos e suspeitos de assaltar um estabelecimento comercial, na Estrada do Itapéua, do município de Coari, distante 363 quilômetros de Manaus.

De acordo com os policiais militares, a equipe estava em um posto de combustível a cerca de 100 metros do local do roubo, quando foi informada do assalto em andamento por um mototaxista. Os policiais viram quando dois suspeitos saíam do mercadinho em uma motocicleta, em alta velocidade, e deram ordem para parar, que ignorada pela dupla.

Os dois suspeitos foram interceptados nas proximidades da Delegacia de Polícia Civil, onde perderam o controle da motocicleta e caíram no asfalto. Eles estavam em uma motocicleta Honda cor preta, sem placa. Os suspeitos são irmãos, sendo um deles adolescente.

Os policiais acionaram a ambulância, via rádio, que conduziu os envolvidos para o hospital, onde permaneceram em observação, uma vez que tiveram ferimentos na cabeça devido à queda.

Na ação foram apreendidos, além do veículo usado na fuga, um revólver calibre 22 e a quantia de R$ 5.790,00 proveniente do roubo. Após os procedimentos médicos, os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados para a 10ª Delegacia de Polícia Civil em Coari para os procedimentos cabíveis.