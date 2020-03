Jornal Nacional já exibiu 47 matérias contra Bolsonaro

Um levantamento feito pelo portal RD1 constatou que o Jornal Nacional, principal telejornal da TV Globo, mostrou que, nos primeiros 60 dias do ano, o JN exibiu 47 reportagens destacando pontos negativos do governo de Jair Bolsonaro.

No geral, o noticiário exibiu 52 edições do JN entre o início do ano e o fim de fevereiro. Nelas, as matérias contrárias a Bolsonaro têm média de duração de 3 minutos e meio. Ao fim deste período, ficou constatado que o JN dedicou nada menos do que 165 minutos, ou 2 horas e 45 minutos, para criticar Jair Bolsonaro ou seus ministros.

Algumas das reportagens chegaram a ter 6 minutos de duração, ultrapassando em muito a média de tempo de reportagens gerais. Outras ficaram restritas a notas curtas em que alguma entidade ou grupo se manifestava contra o presidente.

Das 47 reportagens, 8 (18%) tiveram o tema “meio ambiente”; 16 (36%) são inspiradas em opiniões de especialistas/políticos/organizações independentes; 6 (12%) falavam de economia; 2 (4%) citavam supostos casos de corrupção e 43 delas (90%) fora desmentidas pelo presidente Jair Bolsonaro.