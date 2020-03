Jornalista solicita na Anatel liberação de internet gratuita à população de Manaus, devido isolamento social

Redação AM POST*

O Jornalista Marcell Mota, esteve pessoalmente esta semana na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), solicitando a liberação de internet gratuita à população de Manaus que está isolada em suas residências, devido à situação emergencial e de calamidade publica em prevenção ao coronavírus (Covid-19).

No documento, Marcell alega que com a evolução do Coranavírus e a determinação das autoridades para que aglomerações sejam evitadas, e os Decretos de Situação de Emergência em Manaus e Calamidade Pública, a população se isolou em casa como medida de conter o avanço da doença. Por consequência, empresas fecharam as suas portas e automaticamente demitiram grande parte da população, que atualmente se isola em suas residências, sem recursos até mesmo para sobreviver nesta árdua batalha.

Ele também afirmou que o ato seria humanitário, e a Anatel também contribuirá para a permanência da população em suas residências, pois inclusive os milhares de alunos, já se encontram em suas residências, devido ao alto risco de contágio.

Operadoras de TV por assinatura liberam sinal de canais fechados

Algumas operadoras, como Claro NET, Sky, Vivo, Oi e Unifique passaram a liberar a seus clientes de TV por assinatura canais da sua programação, mesmo para aqueles que não os contemplava em seus planos, que inclui canais de filmes, séries, esportes e variedades.

Marcell finaliza dizendo, que a Anatel e o setor de Telecom já firmam um compromisso público para manter Brasil conectado, mas ainda é muito pouco, pois neste momento Emergencial é necessário a isenção total dos serviços de Internet para toda população, pois o setor de telecomunicações é fundamental para que Manaus, o Amazonas e o Brasil, supere essa pandemia do coronavírus.

Sobre Marcell

O jornalista Marcell Mota é blogueiro e idealizador de um importante projeto social na Capital do Amazonas, que visa lutar em prol da dignidade humana e da qualificação profissional do cidadão Manauara, oportunizando melhores condições e qualidade de vida das pessoas, estimulando o convívio social, buscando assim resignificar valores, formando cidadãos conscientes de seu papel na sociedade, cientes de seus deveres e direitos.

Veja documento: