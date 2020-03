Josué Neto destina todo valor de sua emenda de R$ 6,9 milhões para o combate ao Coronavírus

Redação AM POST*

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) formalizou, nesta sexta-feira (20), junto ao Governo do Amazonas ofício em que solicita que todas as suas emendas parlamentares, no valor total de R$ 6,9 milhões, sejam destinadas às ações de combate, tratamento das pessoas acometidas pelo COVID-19 e aquisição de materiais.

Através de ofício encaminhado ao Governado Wilson Lima e ao secretário Estadual de Saúde, Rodrigo Tobias, Josué solicita que os recursos sejam utilizados “para fins de prevenção à infecção e à propagação do COVID-19, no Amazonas” priorizando: “a aquisição de EPI´S (equipamentos de proteção individual) específicos para os profissionais de saúde que lidam diretamente com os pacientes acometidos pelo COVID-19; aquisição de equipamentos para UTI´S como respiradores mecânicos e demais equipamentos de suporte à vida; investimentos em equipamentos modernos, insumos e materiais para o mais rápido diagnóstico dos portadores do Coronavírus junto ao LACEN – AM”.

“Um deputado estadual tem direito a quase sete milhões de reais em emendas. Eu aceito destinar esse valor para tudo que for prioridade no combate ao coronavírus (Covid-19)”, afirmou Josué.

Emenda parlamentar

O valor é referente às emendas impositivas que cada deputado pode apresentar indicando, no orçamento do Estado, onde os recursos podem ser utilizados. O montante, segundo Josué Neto, é de R$ 6,99 milhões e já está previsto no Orçamento do Estadual deste ano, sendo necessário apenas o remanejamento.