Josué Neto é ameaçado nas redes sociais

Redação AM POST*

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto, que é dos apoiadores no Amazonas do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), sofreu uma ameaça de morte nas redes sociais.

A ameaça está relacionada a manifestação programada para próximo domingo (15) na Ponta Negra. Conforme o autor da intimidação o deputado será surpreendido no dia do evento. “Dia 15/03 ele vai ter uma surpresa na Ponta Negra”, escreveu o homem que também acusa o parlamentar de comprar movimentos para se passar por bolsonarista.

Josué Neto ainda não se manifestou sobre o caso.

Veja postagem: