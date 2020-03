Josué participa de Sessão Solene dos 53 anos da Zona Franca na Câmara dos Deputados

Redação AM POST*

Em discurso durante a Sessão Solene em homenagem aos 53 anos da Zona Franca de Manaus (ZFM), nesta quarta-feira (11), na Câmara dos Deputados em Brasília, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto, defendeu investimentos e alternativas que proporcionem maior distribuição das riquezas entre os municípios do Amazonas. O parlamentar compôs a Mesa de Autoridades durante a reunião.

Josué explicou que o modelo econômico trouxe grandes benefícios para Manaus, onde é responsável por 92% da moeda que circula na capital e no Amazonas, com a preservação de 97% da floresta. No entanto, para ele, a ZFM não conseguiu distribuir em grande escala essas riquezas em todo o Estado. “Dos 61 municípios, 8% são carentes e isso não é bom para nós. O modelo não distribuiu a riqueza para o interior do Amazonas”, afirmou ao defender mais investimentos e alternativas econômicas para o Estado.

“Precisamos criar outras alternativas, desburocratizar as leis ambientais e com responsabilidade. Hoje a Suframa, com o Governo de Roraima e Amazonas, já estão pensando diretamente na indústria do petróleo, gás e etanol, este último na produção a partir do milho. Isso é pauta do ministro da economia, Paulo Guedes, do presidente Jair Bolsonaro, da Suframa e de todos os homens que são a favor da riqueza e renda do povo do Amazonas e brasileiro”, disse Josué Neto.

Durante o discurso, o parlamentar também voltou a falar que a mineração em terra indígenas são realizadas por traficantes e que a regulamentação da atividade vai permitir que empresas credenciadas façam a exploração de forma legal e sob a fiscalização dos órgão ambientais estaduais e federais. “Infelizmente, isso já acontece, os traficantes retiram os minérios, levam para Colômbia e depois para Europa. Devemos olhar para esse modelo regional, já que Amazônia é responsável pelo clima do planeta terra”, concluiu Josué Neto.

A Sessão Solene teve a propositura do deputado federal Capitão Alberto Neto (Republicanos), participação do Superintendente da Zona Franca de Manaus, coronel Alfredo Menezes, presidente da Câmara de Dirigentes e Lojistas de Manaus (CDL-Manaus), Ralph Assayag, deputado federal Átila Lins (PP), Secretário Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos da Costa, representando o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, dentre outras autoridades.