Jovem é agredido por populares após cometer assalto na Betânia

Redação AM POST

Policiais militares da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram, na noite da quarta-feira (11/03), um jovem de 24 anos suspeito de assalto, na esquina das ruas do Cruzeiro e Santa Helena, no bairro Betânia, zona sul da capital amazonense. No momento da ação, o suspeito estava sendo agredido por populares, pouco após ter assaltado uma mulher.

De acordo com informações dos policiais que atenderam à ocorrência, durante patrulhamento de rotina na área, por volta das 22h, os agentes foram acionados por uma mulher, vítima do assalto, que contou ter sido ameaçada com um simulacro de arma de fogo por um rapaz, que exigiu dela o aparelho celular e o relógio de pulso.

Por ter se negado a entregar os pertences, o suspeito teria desferido nela chutes nas pernas e nos braços. A vítima relatou ainda que gritou por socorro, depois do que populares capturaram o suspeito, iniciando um linchamento que resultou em diversas escoriações e hematomas na cabeça do indivíduo.

Ao chegar ao local, a guarnição retirou o suspeito das mãos dos populares e o conduziu até o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Zona Sul, no bairro Colônia Oliveira Machado, e posteriormente para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), juntamente com a vítima, para os procedimentos cabíveis.