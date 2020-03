Jovem é preso por tentativa de homicídio e roubo, no Distrito de Cacau Pirêra

Redação AM POST*

A equipe de investigação do Posto de Policiamento do Integrado (PPI) do Distrito de Cacau Pirêra cumpriu, nesta quarta-feira (11/03), por volta das 9h, mandado de prisão preventiva em nome de Fabricio Lima dos Santos, 18, pela tentativa de homicídio que teve como vítima um homem de 58 anos, ocorrido no dia 27 de dezembro de 2019, naquele distrito, situado em Iranduba (distante 27 quilômetros em linha reta da capital).

O indivíduo também foi autuado, em flagrante, por envolvimento no roubo de um veículo que aconteceu na noite de terça-feira (10/03), por volta das 18h, no bairro Nossa Senhora das Graças, na zona centro-sul de Manaus.

A ação policial, que teve a coordenação da delegada-geral Emília Ferraz; do diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), delegado Bruno Fraga; e do delegado Orlando Amaral, titular do PPI, iniciou depois que os investigadores da unidade policial obtiveram informações, por meios investigativos, de que um carro, que havia sido roubado na terça-feira (10/03), em Manaus, estaria estacionado nas proximidades da residência de Fabricio, na rua 6, no Cacau Pirêra.

Diante disso, os policiais civis do PPI se deslocaram até a casa do infrator, e o conduziram até o posto de policiamento.

“Na unidade policial, o infrator confessou ter participado do crime. Na ocasião do roubo, a vítima, um homem de 40 anos, estava chegando em casa, quando foi abordada por Fabricio e pelo irmão dele, que já foi identificado e já está sendo procurado pela polícia. Os dois, utilizando uma arma de fogo, ameaçaram e subtraíram o carro da vítima. Após o delito, Fabricio ainda passou a fazer arrastão em Manaus e Iranduba. Já identificamos algumas vítimas e vamos dar início aos procedimentos para cada caso”, relatou Amaral.

O titular do PPI informou que foi constatado que o infrator também possuía um mandado de prisão preventiva em aberto no nome dele, pelo crime de tentativa de homicídio, que teve como vítima um homem de 58 anos, ocorrido no dia 27 de dezembro de 2019. O delito aconteceu no bairro Novo Veneza, em Cacau Pirêra. A ordem judicial em nome do infrator foi expedida na última sexta-feira (06/11), pelo juiz Carlos Henrique Jardim da Silva, da 2º Vara de Iranduba.

O delegado destacou, também, que Fabrício, quando tinha 17 anos, já havia sido apreendido em dezembro de 2018, pelo envolvimento no latrocínio de um soldado do Exército Brasileiro, identificado como Thiago Melo de Almeida, de 19 anos. O latrocínio aconteceu no bairro São Francisco, na zona sul de Manaus.

O jovem foi indiciado por tentativa de homicídio e autuado em flagrante por roubo. Ao término dos procedimentos cabíveis no PPI, ele será encaminhado para a 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Iranduba.