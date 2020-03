Jovem sai de casa para encontrar amigo e desaparece em Manaus

Redação AM POST*

Servidores do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) registraram, na tarde do último sábado (14/03), às 14h45, Boletim de Ocorrência (BO) sobre o desaparecimento de Aldair Rodrigues da Silva, 21, ocorrido na noite da última quinta-feira (12/03), por volta das 20h, no bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus.

De acordo com o BO, que foi encaminhado à Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), a mãe do desaparecido, Maria José Rodrigues, informou que seu filho saiu da casa onde moram, na comunidade Gustavo Nascimento, do bairro e zona já mencionados, informando que iria se encontrar com um amigo e, desde então, os familiares não tiveram mais notícias sobre ele.

Segundo a mãe de Aldair, na última vez em que o jovem foi visto, ele estava trajando bermuda de cores vermelha e branca, camisa verde e sandálias havaianas. Ainda conforme a genitora do indivíduo, ele possui uma tatuagem na coxa esquerda escrito “Jesus”.

A delegada Catarina Torres, titular da Especializada, solicita que quem tiver informações sobre a localização de Aldair Rodrigues da Silva, entre em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268, ou entre em contato com a família pelo número: (92) 99623-1107 ou 99240-6619.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, na Avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.