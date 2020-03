Jovem se entrega em delegacia e confessa ter matado homem para quem comprava drogas

Redação AM POST*

Três dias após um homicídio ocorrido na segunda etapa do Distrito Industrial, Wennecky Souza Marques, 20, foi preso nesta manhã (06/03), em cumprimento a mandado de prisão temporária por policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). A vítima, José Valter de Oliveira, 38, estava na casa onde morava, no conjunto Cidadão 9, quando foi morta.

De acordo com os delegados Paulo Martins e Charles Araújo, respetivamente, titular e adjunto da DEHS, o suspeito foi preso após comparecer ao prédio da especializada para se entregar e confessar o delito.

Em depoimento, o infrator afirmou que sempre comprava material entorpecente para a vítima e que o mesmo pagava R$ 10 pelo serviço. Horas antes do crime, na última terça-feira (03/03), Wennecky havia efetuado as compras das drogas para José, que não pagou o valor combinado, segundo afirmou à Polícia.

Segundo o adjunto da DEHS, momentos depois, Wennecky decidiu entrar na casa da vítima com a intenção de furtar um relógio. Quando o infrator entrou no imóvel, José acabou acordando e, após uma discussão, foi atingido com golpes de faca e morreu no local.

O delegado Charles Araújo disse que o mandado de prisão temporária em nome de Wennecky, com o prazo de 30 dias, foi expedido nesta quinta-feira (05/03). Ele foi indiciado por homicídio e, ao término dos procedimentos na DEHS, encaminhado para audiência de custódia, no Fórum Ministro Henoch Reis.