Juiz fixa multa de R$ 500 para quem participar da carreata contra a quarentena em Manaus

Redação AM POST

O juiz plantonista, Cássio Borges, deferiu liminar nesta segunda-feira (30), fixando multa de R$ 500,00 para cada condutor/proprietário de veículo que participar da carreata intitulada “Carreata dos empresários, comerciantes, motoristas de aplicativo, profissionais liberais e todos que precisam que o Brasil volte a funcionar”, marcada para ocorrer nesta segunda-feira, contra a continuação quarentena. Para os organizadores do evento, o valor da multa é de R$ 10 mil.

“Desse modo, diante do conflito entre dois direitos fundamentais, quais sejam a liberdade de expressão e o direito à saúde, aquele, em técnica de interpretação constitucional de cedência recíproca, deve ceder, excepcionalmente, para que o direito à saúde incida, razão por que mantenho a decisão anterior, no que tange ao seu conteúdo decisório. Nesse sentido, e diante das circunstâncias apresentadas nos autos, entendo pertinente que haja a aplicação da multa para inibição da carreata anunciada para o dia 30 de março do corrente ano, sem perder de vista a possível tipificação do crime de desobediência, restando a este magistrado, apenas, aquilatar o quantum a ser arbitrado para manifestantes e organizadores”, destacou Cássio.

O juiz plantonista Flávio Henrique Albuquerque de Freitas, havia deferido pedido de tutela de urgência no sábado (28), para que os órgãos de Segurança, Fiscalização e Controle, atuassem para evitar a realização da referida Carreata contra a quarentena.