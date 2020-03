Lavador de carros é preso por abusar sexualmente da ex-enteada de seis anos

Redação AM POST

A equipe de investigação da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) cumpriu na tarde desta terça-feira (03/02), por volta de meio-dia, mandado de prisão preventiva em nome de um lavador de carro de 27 anos, por estupro de vulnerável, tendo como vítima a ex-enteada dele, uma menina de 6 anos. A prisão do autor do crime foi feita no local do trabalho dele, em um lava-jato localizado no conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul da cidade.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da especializada, no mês de novembro de 2019, a criança comentou com a professora da escola em que ela estudava, que estava sentindo dores nas partes íntimas. Ao ser questionada, a menina relatou os abusos sexuais praticados pelo ex-padrasto.

“Após a revelação desse fato, a escola acionou o Conselho Tutelar, que notificou o genitor da criança. Ele compareceu na unidade policial da especializada, junto do avô paterno da vítima, quando foi feito o registro do Boletim de Ocorrência. A vítima realizou os exames periciais, nos quais foi confirmada a violência sexual”, explicou a delegada.

Segundo a autoridade policial, após a descoberta dos abusos, o infrator saiu da casa onde residia e se hospedava em locais incertos. Ainda de acordo com a titular da DEPCA, o mandado de prisão em nome do indivíduo foi expedido no dia 17 de janeiro de 2020, pela juíza da Central de Inquéritos.

Procedimentos – Indiciado por estupro de vulnerável, o lavador de carros será levado para a audiência de custódia, ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial.