Maia afasta Eduardo Bolsonaro e mais 11 deputados bolsonaristas de funções na Câmara

Redação AM POST*

Atendendo à decisão do presidente do PSL, Luciano Bivar, que suspendeu por um ano 12 deputados bolsonaristas do partido, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) mandou afastar os parlamentares de qualquer função partidária na casa. Com isso a bancada do partido na Câmara diminui de 53 para 41 deputados.

Além do deputado federal, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Bolsonaro, também foram alvo da sanção os parlamentares Bibo Nunes, Carlos Jordy, Carol de Toni, Daniel Silveira, General Girão, Filipe Barros, Cabo Junio Amaral, Hélio Lopes, Márcio Labre, Sanderson, Aline Sleutjes e Vitor Hugo, atual líder do governo na Câmara.

Na decisão, consta que os deputados ficam “afastados de qualquer função de liderança ou vice-liderança, bem como ficam impedidos de orientar a bancada em nome do partido, representar a agremiação e de participar da escolha do líder”.

No fim do ano passado, a bancada do PSL entrou em conflito opondo duas alas: os bolsonaristas e os bivaristas – esses últimos ligados ao presidente da sigla, Luciano Bivar. O PSL chegou a tirar Eduardo Bolsonaro da presidência do partido em São Paulo.