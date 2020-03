Manaus Plaza shopping reduz horário de funcionamento por causa do coronavírus

Redação AM POST

O Manaus Plaza Shopping informa que a partir desta sexta-feira (20) reduzirá seu horário de funcionamento devido os últimos acontecimentos causados pelo coronavírus. A alteração reflete de forma responsável em protegermos o bem-estar de nossos lojistas, clientes, fornecedores, colaboradores e demais visitantes.



Assim, o centro de compras funcionará por tempo indeterminado da seguinte forma: de segunda a sábado lojas e praça de alimentação abrirão às 12h e fecharão às 20h, aos domingos a praça abrirá às 12h e lojas às14h, todas as operações fecharão às 20h.



Além disso, o shopping ressalta que dobrou as medidas de higiene em suas dependências, assim como aumentou as medidas de segurança de seus funcionários em relação a proteção contra o Covid-19.



Qualquer mudança que venha ocorrer, os clientes serão avisados através de nota publicada nos veículos de comunicação e nas redes sociais do empreendimento.