Marcelo Ramos critica manifestação de empresários contra isolamento social para prevenir coronavírus

Redação AM POST*

O deputado federal Marcelo Ramos (PL-AM), criticou por meio do Twitter a carreata realizada na tarde desta sexta-feira (27) em Manaus, por empresários da capital em protesto contra a medida adotada pelo governo do Estado do Amazonas de fechar o comércio e manter em funcionamento apenas os serviços classificados como essenciais com o intuito de impedir a disseminação do novo coronavírus, Covid-19.

A mobilização na capital amazonense teve o apoio do superintendente da Suframa, Alfredo Menezes, um desafeto do deputado, e do presidente da República, Jair Bolsonaro, que participou por meio de vídeo chamada da carreata.

De acordo com o parlamentar os organizadores da manifestação se protegem e protegem suas famílias enquanto pedem a volta dos trabalhadores às suas empresas. Ramos foi além e propôs um desfio aos manifestantes: “Por que não saem abraçados em passeata? Medo do vírus?”

“O mais trágico é que defendem isso mas estão todos confinados, protegendo a si e as suas famílias. Protesto sério contra o isolamento era sair de mãos dadas, abraçados, principalmente os idosos que estão entre esses. Aí eu botaria fé!”, escreveu.