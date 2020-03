Marcelo Ramos diz que Bolsonaro cria armadilhas para desviar o foco dos graves problemas econômicos do pais

Redação AM POST*

O deputado federal Marcelo Ramos (PL-AM), tuitou nesta terça-feira (10) que o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), tenta criar armadilhas para desviar o foco dos graves problemas econômicos do Brasil.

Bolsonaro afirmou ontem (9), em Miami, que em breve poderá apresentar evidências de que teria vencido as eleições de 2018 no primeiro turno se não tivesse ocorrido algum tipo de fraude. Ele também declarou que se até o dia 15 de março o Congresso desistisse da proposta de manter o controle sobre R$15 bilhões do Orçamento, as manifestações marcadas no país poderiam nem acontecer, ou ao menos não terem a mesma força.

Segundo o parlamentar do Amazonas não é hora de cair nas armadilhas do presidente. “Não queremos falar sobre urna eletrônica. Vamos falar sobre reformas, queda da bolsa, desemprego, PIB, fila do Bolsa Família, renovação do Fundeb”, escreveu Ramos.