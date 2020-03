Máscaras cirúrgicas e álcool gel estão em falta na maioria das farmácias de Manaus

Redação AM POST

Depois da confirmação das suspeitas de casos de coronavírus em Manaus pelo Ministério da Saúde a procura por frascos de álcool em gel e máscaras cirúrgicas aumentou significativamente e fez com que lojas especializadas racionassem a venda e drogarias esgotassem os estoques dos produtos.

Em alguns locais da capital os produtos não estão disponíveis e sequer há previsão de renovação do estoque. Onde estão sendo encontrados a venda é racionada como é o caso da loja especializada em artigos médicos Instrumental Técnico, localizada na avenida Ayrão, Centro, Zona Centro-Sul de Manaus, que vende dez unidades de máscara por pessoa.

De acordo com o Procon Manaus farmácias e distribuidoras dos produtos na capital serão fiscalizadas para verificar se esses estabelecimentos estão majorando preços de acordo com a lei de oferta e procura.

“Nos vamos averiguar se essas distribuidoras ou farmácias estão comprados com valores maiores do que os anteriores na nota fiscal para justificar aumento de preço. Se a gente perceber que estão majorado o preço, serão autuados”, disse Rodrigo Guedes, diretor Procon Manaus.

De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), foram descartados no Amazonas quatro casos para Covid-19 e confirmados positivos para os seguintes vírus: Vírus Sincicial Respiratório, Rinovírus e Coronavírus HKU 1 (vírus comum de resfriado). O uso da máscara cirúrgica é mais recomendado para as pessoas que estão gripadas a fim de evitar que o vírus se espalhe.