Michelle Bolsonaro decide processar autor de boato sobre caso extraconjugal com Osmar Terra

Redação AM POST

A primeira-dama Michelle Bolsonaro, decidiu processar por difamação quem insinuou e divulgou boato a respeito de um suposto caso extraconjugal dela com o ex-ministro da Cidadania Osmar Terra.

De acordo com a coluna da jornalista, Mônica Bergamo, os advogados da primeira-dama também devem entrar com uma ação para indenização por danos morais.

Em reunião com assessores e com o advogado Daniel Bialski ela pediu que providências sejam tomadas. O presidente da República, Jair Bolsonaro, não participou do encontro.

Os processos ainda estão em fase de elaboração e devem ser formalizados nos próximos dias na Justiça.