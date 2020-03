Ministro da Saúde sugere adiar eleições municipais

O ministro Luiz Henrique Mandetta (Saúde) sugeriu que Congresso Nacional adie as eleições municipais previstas para outubro deste ano. A medida seria para combater o contágio do novo coronavírus no país. A afirmação foi feita na manhã deste domingo (22.mar.2020) durante a reunião por vídeoconferência com prefeitos.

“Faço aqui até uma sugestão. Está na hora de o Congresso falar: adia, faz 1 mandato desses vereadores e prefeitos. Eleição no meio do ano… uma tragédia, porque vai todo mundo querer fazer ação política”, afirmou.

A discussão sobre o adiamento das eleições é real e já vem acontecendo. Ao Poder360, a Secretaria Geral do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) informou em 18 de marco que, “até o momento“, o cronograma estava mantido.

Nos bastidores, ministros já consideram que a Corte precisa estar preparada para eventuais mudanças de prazos ou normas. As convenções partidárias estão marcadas para o período de 20 de julho a 5 de agosto.