Moradores do Monte Horebe protestam contra reintegração de posse

Redação AM POST

Famílias da invasão Monte Horebe, situada próxima a uma área de mata do conjunto Vive Melhor, Zona Norte de Manaus, estão protestando na noite desta terça-feira(3) contra reintegração de posse feita na área pelo Governo do Amazonas e está no segundo dia.

De acordo com vídeos enviados por leitores do Portal AM POST os manifestantes fizeram uma fogueira, bloquearam a entrada do conjunto Vive Melhor e afirmam que ninguém entra, nem sai do local.

Segundo moradores do Monte Horebe o governo do Amazonas não está cumprindo o acordo feito no cadastramento social que daria 15 dias para pessoa continuar na residencia e esperar receber o pagamento do auxílio-aluguel de R$ 600. No entanto, após assinar o contrato a casa é marcada pela equipe e depois derrubada.

“Falou que tinha prazo para sair e o senhor derrubou a casa de todo mundo com móvel dentro seu mentiroso. Esse é o resultado do seu mal governo. Porque não deixou cada uma nas suas casas vivendo do jeito que estava?”, questionou uma das manifestantes em vídeo direcionado ao governador Wilson Lima.

Conforme a secretária de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Caroline Braz, após o cadastro feito no Colégio Militar da Polícia Militar VI (CMPM VI), os moradores recebem um protocolo, que funciona como um comprovante de residência. O documento garante a eles sair da comunidade e retornar apresentando o protocolo, sem ter nenhum problema.

Veja vídeos:

Moradores do Monte Horebe protestam na entrada do Conjunto Viver Melhor contra reintegração de posse e alegam que o governo do Amazonas não está cumprindo acordo. Gepostet von AM POST am Dienstag, 3. März 2020