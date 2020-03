Moradores do Monte Horebe protestam na Aleam e deputados se comprometem em fiscalizar as ações sociais do governo no local

Redação AM POST*

Uma comissão de deputados liderada pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) Dermilson Chagas (sem partido), deverá ir nesta sexta-feira (06) ao Monte Horebe, na zona norte de Manaus, fiscalizar as ações sociais do governo do Amazonas após moradores da invasão protestarem na manhã de hoje (5) na galeria do Poder Legislativo e reclamarem da reintegração de posse no local.

Na manifestação, os moradores do Monte Horebe informaram que boa parte das ações sociais do Governo do Amazonas acordada com eles, está sendo violada.

“O governo garantiu que ia manter luz e água, cortaram, prometeu que assistentes sociais iriam de casa em casa fazer o cadastro, mentiram, pois, quem quiser ir lá com eles fazer, é feito. Estão sem poder sair, por causa de uma barreira instalada pela segurança pública. Ou seja, se sair e ficar muito tempo fora, não pode voltar. Então, isso é a violação. Ninguém está questionando outra coisa, só queremos garantir o direito dessas pessoas, prometido pelo Estado”, afirmou o parlamentar que também ressaltou não ser a favor de invasão.

Ainda segundo o político, todos os deputados da Aleam foram convidados para participar da comissão que vai acompanhar a desocupação mas até o fechamento desta matéria apenas Saulo Vianna e Álvaro Campelo confirmaram presença.