Moro deixa escapar que apoiará Bolsonaro nas eleições de 2022

Redação AM POST*

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, deixou escapar que apoiará nas eleições de 2022 a reeleição do presidente da República, Jair Bolsonaro.

Durante reunião dos governadores do Sul e Sudeste em Foz do Iguaçu, no último sábado teria dito em uma conversa com o chefe do executivo de São Paulo, João Doria, que o sondou sobre os caminhos que ele pode tomar na sucessão. “Estaremos em lados distintos”, disse Doria ao explicar como foi o diálogo.

A posição que Moro defendeu sobre o motim dos policiais no Ceará deu a linha do que Bolsonaro defende: não baterá em policiais só para agradar os chefes dos poderes estaduais.

“Motim é ilegal, mas policial não pode ser tratado como criminoso”, disse Moro. A greve acabou domingo.

Moro é cotado para ser vice na chapa de Bolsonaro e pesquisas mostram que o misitro é bem avaliado pelos brasileiros.