Morte de jovem desaparecido é informada em ligação anonima e polícia faz buscas no Tarumã-Açu

Redação AM POST

Uma pessoa em ligação anônima informou Antônia Nascimento, mãe do jovem Miquéias Nascimento de Oliveira, 22, desaparecido desde a última sexta-feira (13/03), que ele teria sido assassinado por estar devendo o tráfico de drogas e que o corpo teria sido enterrado em uma área de Igarapé nas proximidades da residência da família, situada no bairro Tarumã-Açu, zona oeste da cidade. A informação é do Portal Em Tempo.

Para confirmar a veracidade da informação, equipes da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIP-Cães), com o auxílio da cadela Fiona, estão realizando buscas na tarde desta terça-feira (17) no local, que está rodeado por urubus.

Na tarde desta segunda-feira (16/03), por volta das 14h50, um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado sobre o desaparecimento do jovem e informa que ele passou na casa de sua mãe, após concluir um serviço que estava prestando na residência de uma vizinha dela, localizada no beco Anis, na comunidade União da Vitória, do bairro e zona mencionados, e posteriormente, Miquéias saiu sem informar para onde iria. Desde então, os parentes não tiveram mais informações sobre o paradeiro dele. Ele seria usuário de drogas.