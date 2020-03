Motorista de aplicativo é preso suspeito de sequestrar e abusar sexualmente de jovem na Zona Leste de Manaus

Redação AM POST

Um motorista de aplicativo, foi preso suspeito de sequestrar e abusar sexualmente de uma jovem de 18 anos na noite desta quinta-feira (12), avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Segundo a vítima, ela foi raptada depois de sair da escola e foi levada para um motel onde ele passava a mão nela mas não consumou o ato. Ainda de acordo com a jovem, depois do motel ele a levou para outros lugares desconhecidos e disse que ia leva-la pra casa.

A jovem conseguiu avisar e pedir ajuda de familiares por meio de mensagens enviadas do celular e quando o veículo se aproximou da residência a mãe e a sobrinha da vítima começaram a atacar o carro então ele fugiu com a jovem e um vizinho com a polícia iniciaram uma perseguição contra o suspeito.

O suspeito foi capturado e foi levado junto com a jovem para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para prestar depoimento e medidas sejam tomadas.

Assista o vídeo: