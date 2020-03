Motorista sai só de calcinha e top de carro após destruir parada de ônibus

Redação AM POST*

Uma parada de ônibus, foi destruída na madrugada desta sexta-feira (6) em uma avenida de Vitória, capital do estado de Espírito Santo, por um Fiat Palio, que também atingiu um corrimão e danificou a porta de um bar. Conforme testemunhas uma mulher saiu de dentro do veículo ilesa e vestindo apenas calcinha e um top.

Um Guarda Municipal que atendeu a ocorrência informou que ninguém ficou ferido e o condutor do veículo não foi encontrado no local. As testemunhas disseram que depois do acidente, a mulher entrou em um carro branco que chegou logo após a colisão e saiu do local do acidente.

De acordo com o proprietário do bar, Wanderson Malovini, a porta e o corrimão do estabelecimento quebraram com a batida e o condutor fugiu sem pagar o prejuízo. “Se fosse numa noite ou numa manhã de sábado poderia haver mortes, porque a gente estaria ainda em horário de funcionamento. Aconteceria uma fatalidade pois é um horário que a gente está começando a fechar e as pessoas estão indo para casa”, disse.

*Com informações do site A Gazeta