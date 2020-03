Mulher reage a assalto e consegue recuperar carro usando GPS em Petrópolis

Redação AM POST

Uma mulher, de identidade não revelada, conseguiu recuperar seu carro após ser roubada e rastrear os suspeitos por meio do GPS na tarde dessa quinta-feira (19), no bairro Petrópolis, zona Sul de Manaus.

Segundo a polícia, os criminosos tentaram fazer a vítima refém, mas ela conseguiu escapar e eles fugiram com o carro, modelo Siena, de cor prata e placa NPZ-5591. Depois do roubo, a mulher acionou a polícia e conseguiu rastrear o veículo por meio de GPS. Chegando ao local apontado, o carro tinha sido abandonado na avenida Beira Mar, beco Amazonas, no bairro Coroado, zona Leste da capital.

Após os procedimentos legais, o automóvel foi entregue à proprietária.