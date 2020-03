Municípios do Amazonas também ficaram sem energia na tarde deste domingo (22)

Redação AM POST

Várias áreas do Amazonas como Manaus, Iranduba, Manacapuru e Presidente Figueiredo, ficaram sem energia elétrica na tarde deste domingo (22), por volta das 14h30, no período em que a população se previne em quarentena devido pandemia do novo coronavírus (COVID-19).

A Amazonas Energia informou por meio de nota que houve interrupção total do fornecimento de energia nesses locais, provocado por desligamento intempestivo das linhas de 500 kV do Sistema Interligado Nacional (SIN).

A recomposição do sistema teve início a partir das 15h17 e 95% da energia foi restabelecida.

Concessionária está concluindo a recomposição do sistema com previsão para total normalização até as 16h30.